FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse ASX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 18,45 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 542,030 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,01 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 805,65 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 68,06 Prozent.

Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Wert an der Börse wurde auf 175,85 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at