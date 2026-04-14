FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,91 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hat, hat nun 71,870 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 494,61 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 13.04.2026 auf 34,71 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 149,46 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Börsenbewertung in Höhe von 191,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at