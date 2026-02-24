Shell Aktie
FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,73 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,787 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf 29,65 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,23 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 101,23 Prozent.
Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde am Markt mit 168,22 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
