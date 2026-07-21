Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment 21.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,13 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,827 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,23 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 20.07.2026 auf 32,20 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 23,23 Prozent vermehrt.

Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 180,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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