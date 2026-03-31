Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Frühe Investition 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 28,25 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 353,982 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.03.2026 12 578,76 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35,54 GBP belief. Mit einer Performance von +25,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 195,72 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Shell (ex Royal Dutch Shell) 40,77 1,02% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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