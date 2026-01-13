FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.01.2023 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,57 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,627 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien wären am 12.01.2026 111,53 EUR wert, da der Schlussstand 30,75 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,53 Prozent angezogen.

Alle Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 173,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

