FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Wäre eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Bei einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag 31,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier investiert hätte, hätte er nun 318,522 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.01.2026 10 097,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,97 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Marktkapitalisierung von 181,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at