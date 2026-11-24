Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Smith Nephew-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Smith Nephew-Papier an diesem Tag 10,25 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,761 Smith Nephew-Papiere. Die gehaltenen Smith Nephew-Papiere wären am 23.11.2026 111,86 GBP wert, da der Schlussstand 11,46 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 11,86 Prozent.

Smith Nephew markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at