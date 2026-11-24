Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lukrative Smith Nephew-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Smith Nephew-Papier an diesem Tag 10,25 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,761 Smith Nephew-Papiere. Die gehaltenen Smith Nephew-Papiere wären am 23.11.2026 111,86 GBP wert, da der Schlussstand 11,46 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 11,86 Prozent.
Smith Nephew markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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