FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Smith Nephew-Anteile an diesem Tag bei 8,96 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smith Nephew-Aktie investiert, befänden sich nun 1 115,822 Smith Nephew-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie auf 11,37 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 681,32 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,81 Prozent angewachsen.

Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at