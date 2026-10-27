Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lukrativer Smith Nephew-Einstieg?
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27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Smith Nephew-Anteile an diesem Tag bei 8,96 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smith Nephew-Aktie investiert, befänden sich nun 1 115,822 Smith Nephew-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie auf 11,37 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 681,32 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,81 Prozent angewachsen.
Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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