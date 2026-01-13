Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smith Nephew-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Smith Nephew gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Smith Nephew-Papier an diesem Tag 9,84 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,165 Smith Nephew-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 12,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,46 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 27,46 Prozent.

Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Smith & Nephew plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Smith & Nephew plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Smith & Nephew plc 14,30 -1,31% Smith & Nephew plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX und DAX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen