FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smith Nephew-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Smith Nephew-Papier an diesem Tag 9,84 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,165 Smith Nephew-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 12,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,46 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 27,46 Prozent.
Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
