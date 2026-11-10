Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lohnender Smith Nephew-Einstieg?
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10.11.2026 10:03:31
FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Smith Nephew-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,75 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 93,023 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 1 060,93 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,41 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 6,09 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Smith Nephew belief sich zuletzt auf 9,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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