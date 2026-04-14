Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Lohnendes Smith Nephew-Investment? 14.04.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smith Nephew-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Smith Nephew eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Smith Nephew-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 12,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Smith Nephew-Papier investiert hätte, befänden sich nun 82,645 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 026,45 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 13.04.2026 auf 12,42 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 2,64 Prozent.

Insgesamt war Smith Nephew zuletzt 10,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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