Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Smith Nephew-Anlage im Blick
|
04.08.2026 10:03:42
FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smith Nephew-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Smith Nephew-Papiers betrug an diesem Tag 11,27 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hat, hat nun 887,705 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie auf 11,97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 625,83 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,26 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Smith Nephew eine Marktkapitalisierung von 9,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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