Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Smith Nephew-Anlage im Blick 04.08.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smith Nephew-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Smith Nephew eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Smith Nephew-Papiers betrug an diesem Tag 11,27 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hat, hat nun 887,705 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie auf 11,97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 625,83 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,26 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Smith Nephew eine Marktkapitalisierung von 9,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Smith & Nephew plc

mehr Nachrichten