Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

Performance im Blick 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie Anlegern gebracht.

Smith Nephew-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,16 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 8,961 Smith Nephew-Aktien. Die gehaltenen Smith Nephew-Aktien wären am 02.02.2026 112,05 GBP wert, da der Schlussstand 12,51 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,05 Prozent vermehrt.

Smith Nephew war somit zuletzt am Markt 10,55 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

