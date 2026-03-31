Smith & Nephew Aktie

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WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Langfristige Investition 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Smith Nephew-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Smith Nephew-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Smith Nephew-Papier bei 11,48 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 871,080 Smith Nephew-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 457,32 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 30.03.2026 auf 12,01 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,57 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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