Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Langfristige Investition
|
31.03.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Smith Nephew-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Smith Nephew-Papier bei 11,48 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 871,080 Smith Nephew-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 457,32 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 30.03.2026 auf 12,01 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,57 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smith & Nephew plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.03.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
24.03.26
|FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.03.26
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.03.26
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Smith & Nephew plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smith & Nephew plc
|13,84
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.