Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lohnender Smith Nephew-Einstieg?
|
09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Smith Nephew-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 11,94 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Smith Nephew-Aktie investierten, hätten nun 8,375 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,39 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 08.06.2026 auf 11,39 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 4,61 Prozent.
Der Börsenwert von Smith Nephew belief sich jüngst auf 9,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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