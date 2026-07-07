FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Smith Nephew-Anteile bei 11,61 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 86,170 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 978,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,36 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,11 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Smith Nephew belief sich jüngst auf 9,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at