Smith & Nephew Aktie

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WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Frühe Anlage 29.09.2026 10:03:33

FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Smith Nephew-Aktien gewesen.

Die Smith Nephew-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smith Nephew-Anteile betrug an diesem Tag 10,23 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 97,752 Smith Nephew-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 10,13 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 989,74 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,03 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Smith Nephew betrug jüngst 8,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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