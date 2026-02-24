FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Smith Nephew-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Smith Nephew-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,17 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Smith Nephew-Aktie investierten, hätten nun 7,058 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (13,35 GBP), wäre die Investition nun 94,23 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,77 Prozent eingebüßt.

Smith Nephew wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,33 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at