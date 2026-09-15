FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,32 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hat, hat nun 811,688 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 10,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 510,55 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,89 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Smith Nephew belief sich zuletzt auf 8,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at