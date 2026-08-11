FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Smith Nephew-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Smith Nephew-Papiers betrug an diesem Tag 13,92 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,184 Smith Nephew-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,42 GBP, da sich der Wert einer Smith Nephew-Aktie am 10.08.2026 auf 11,06 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 79,42 GBP entspricht einer negativen Performance von 20,58 Prozent.

Der Smith Nephew-Wert an der Börse wurde auf 9,35 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at