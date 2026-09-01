Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Rentable Smith Nephew-Anlage?
|
01.09.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Smith Nephew von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,65 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,394 Anteilen. Die gehaltenen Smith Nephew-Aktien wären am 28.08.2026 99,81 GBP wert, da der Schlussstand 10,63 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,19 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Smith Nephew einen Börsenwert von 8,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smith & Nephew plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Smith Nephew von vor 3 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
21.08.26
|FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Smith & Nephew plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smith & Nephew plc
|12,50
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.