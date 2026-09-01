FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Smith Nephew von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Vor Jahren Smith Nephew-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,65 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,394 Anteilen. Die gehaltenen Smith Nephew-Aktien wären am 28.08.2026 99,81 GBP wert, da der Schlussstand 10,63 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,19 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Smith Nephew einen Börsenwert von 8,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at