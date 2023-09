FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Smiths-Investment abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Smiths-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Smiths-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,754 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,44 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 01.09.2023 auf 16,35 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 110,44 GBP, was einer positiven Performance von 10,44 Prozent entspricht.

Alle Smiths-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at