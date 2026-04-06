FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Smiths-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.04.2016 wurde das Smiths-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,60 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, befänden sich nun 9,434 Smiths-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 223,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,68 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 123,40 Prozent erhöht.

Smiths wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,33 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at