Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Lohnender Smiths-Einstieg?
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Smiths-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,13 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, befänden sich nun 70,787 Smiths-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,73 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 821,36 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82,14 Prozent angewachsen.
Smiths erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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