FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Smiths-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Smiths-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,13 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, befänden sich nun 70,787 Smiths-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,73 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 821,36 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82,14 Prozent angewachsen.

Smiths erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at