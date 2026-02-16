Smiths Aktie

Smiths für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

Performance im Blick 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Smiths-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Smiths-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,82 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 480,307 Smiths-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 12 564,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,16 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 12 564,84 GBP, was einer positiven Performance von 25,65 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Smiths eine Börsenbewertung in Höhe von 8,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Smiths PLC

Analysen zu Smiths PLC

Aktien in diesem Artikel

