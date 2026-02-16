Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Performance im Blick
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Smiths-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,82 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 480,307 Smiths-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 12 564,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,16 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 12 564,84 GBP, was einer positiven Performance von 25,65 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Smiths eine Börsenbewertung in Höhe von 8,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smiths PLC
|
10:03
|FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.02.26
|FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Smiths PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smiths PLC
|29,84
|-1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.