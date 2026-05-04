Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Smiths-Investment
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04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 04.05.2016 wurden Smiths-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,80 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Smiths-Aktie investierten, hätten nun 92,593 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.05.2026 auf 25,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 350,00 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 2 350,00 GBP entspricht einer Performance von +135,00 Prozent.
Jüngst verzeichnete Smiths eine Marktkapitalisierung von 7,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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