Smiths Aktie

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WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

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Langfristige Investition 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Smiths-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Smiths-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Smiths-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,010 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 162,14 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 07.08.2026 auf 26,98 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,14 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Smiths einen Börsenwert von 7,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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