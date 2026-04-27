Smiths Aktie

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WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

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Frühe Anlage 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smiths-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Smiths-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,40 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,098 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,29 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,23 GBP wert. Damit wäre die Investition 54,23 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Smiths zuletzt 7,66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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