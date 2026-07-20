Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Frühe Investition
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20.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Smiths-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,98 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Smiths-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,676 Smiths-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 25,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,96 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +70,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Smiths belief sich zuletzt auf 7,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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