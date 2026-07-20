FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smiths-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Smiths-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,98 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Smiths-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,676 Smiths-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 25,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,96 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +70,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Smiths belief sich zuletzt auf 7,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at