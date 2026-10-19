Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Smiths-Anlage
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Smiths-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smiths-Aktie betrug an diesem Tag 14,80 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,568 Smiths-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 1 814,19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,85 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 81,42 Prozent.
Insgesamt war Smiths zuletzt 7,39 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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