Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Langfristige Investition
|
12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.10.2021 wurden Smiths-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Smiths-Aktie an diesem Tag bei 14,23 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,029 Smiths-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 191,89 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Anteils am 09.10.2026 auf 27,30 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,89 Prozent angezogen.
Smiths wurde am Markt mit 7,59 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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