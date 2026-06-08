Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Performance unter der Lupe
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08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Smiths-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,509 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 25,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,98 GBP wert. Mit einer Performance von +12,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Smiths zuletzt 7,52 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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