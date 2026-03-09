FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Smiths-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Smiths-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Smiths-Aktie bei 10,43 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 958,773 Smiths-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 870,57 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Anteils am 06.03.2026 auf 25,94 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 148,71 Prozent erhöht.

Smiths erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at