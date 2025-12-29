Smiths Aktie

WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

Frühe Investition 29.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smiths-Aktie Investoren gebracht.

Am 29.12.2022 wurde das Smiths-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,12 GBP. Bei einem Smiths-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 620,347 Smiths-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 23,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 764,27 GBP wert. Damit wäre die Investition um 47,64 Prozent gestiegen.

Smiths markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

