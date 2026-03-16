FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Smiths-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Smiths-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Smiths-Aktie 19,76 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Smiths-Aktie investierten, hätten nun 5,061 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Smiths-Papiere wären am 13.03.2026 119,74 GBP wert, da der Schlussstand 23,66 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 19,74 Prozent gleich.

Der Smiths-Wert an der Börse wurde auf 7,37 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at