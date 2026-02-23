Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Profitable Smiths-Investition?
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smiths von vor 3 Jahren verdient
Smiths-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,65 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Smiths-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,666 Smiths-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 27,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,20 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,20 Prozent angewachsen.
Smiths wurde am Markt mit 8,49 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
