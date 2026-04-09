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Spirax-Sarco Engineering-Anlage im Blick 09.04.2026 10:03:27

FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Spirax-Sarco Engineering-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35,75 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,972 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie auf 72,42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 025,73 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 025,73 GBP, was einer positiven Performance von 102,57 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 4,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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