FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Spirax-Sarco Engineering-Einstiegs gewesen.

Am 11.06.2025 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 60,05 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,653 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 67,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 129,06 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,91 Prozent zugenommen.

Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at