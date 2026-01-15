Rentabler Spirax-Sarco Engineering-Einstieg? 15.01.2026 10:03:27

FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Spirax-Sarco Engineering-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag 29,49 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,910 Anteilen. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Papiere wären am 14.01.2026 2 394,03 GBP wert, da der Schlussstand 70,60 GBP betrug. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 2 394,03 GBP entspricht einer Performance von +139,40 Prozent.

Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

