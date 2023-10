FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Spirax-Sarco Engineering-Papier bei 63,40 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,773 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Papiere wären am 18.10.2023 1 291,48 GBP wert, da der Schlussstand 81,88 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,15 Prozent gesteigert.

Am Markt war Spirax-Sarco Engineering jüngst 6,17 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at