|Rentabler Spirax-Sarco Engineering-Einstieg?
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01.10.2026 10:03:17
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr abgeworfen
Spirax-Sarco Engineering-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 69,60 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hat, hat nun 143,678 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 423,85 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 30.09.2026 auf 72,55 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 4,24 Prozent.
Spirax-Sarco Engineering war somit zuletzt am Markt 5,31 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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