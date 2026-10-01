FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Spirax-Sarco Engineering-Aktien gewesen.

Spirax-Sarco Engineering-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 69,60 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hat, hat nun 143,678 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 423,85 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 30.09.2026 auf 72,55 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 4,24 Prozent.

Spirax-Sarco Engineering war somit zuletzt am Markt 5,31 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at