Spirax-Sarco Engineering-Investition im Blick 19.02.2026 10:03:24

FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.02.2025 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 76,00 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,316 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,62 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 18.02.2026 auf 78,75 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen