FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.02.2025 wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 76,00 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,316 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,62 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 18.02.2026 auf 78,75 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at