FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Spirax-Sarco Engineering-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Spirax-Sarco Engineering-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Spirax-Sarco Engineering-Anteile an diesem Tag bei 29,91 GBP. Bei einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,436 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.04.2024 3 238,25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 96,85 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 223,82 Prozent vermehrt.

Spirax-Sarco Engineering markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at