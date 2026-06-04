Lukrativer Spirax-Sarco Engineering-Einstieg? 04.06.2026 10:04:00

FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Spirax-Sarco Engineering-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,59 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert, befänden sich nun 2,891 Spirax-Sarco Engineering-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.06.2026 199,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 69,00 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 199,48 GBP entspricht einer Performance von +99,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete Spirax-Sarco Engineering eine Marktkapitalisierung von 5,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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