FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 106,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,206 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 6 424,87 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 68,20 GBP belief. Mit einer Performance von -35,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 5,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

