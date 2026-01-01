|Profitable Spirax-Sarco Engineering-Investition?
|
01.01.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 106,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,206 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 6 424,87 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 68,20 GBP belief. Mit einer Performance von -35,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 5,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!