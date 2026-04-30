FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Spirax-Sarco Engineering-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie betrug an diesem Tag 118,15 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investierten, hätten nun 8,464 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.04.2026 603,13 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 71,26 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 603,13 GBP, was einer negativen Performance von 39,69 Prozent entspricht.

Der Spirax-Sarco Engineering-Wert an der Börse wurde auf 5,31 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at