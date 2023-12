FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Spirax-Sarco Engineering-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 112,05 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investierten, hätten nun 8,925 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 29.11.2023 auf 91,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 818,92 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,11 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 6,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at