FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Spirax-Sarco Engineering-Anteile an diesem Tag 81,45 GBP wert. Bei einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,228 Spirax-Sarco Engineering-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,64 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 18.09.2024 auf 72,20 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 11,36 Prozent gleich.

Insgesamt war Spirax-Sarco Engineering zuletzt 5,42 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at