FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2015 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Spirax-Sarco Engineering-Aktie bei 30,23 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,308 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie auf 68,35 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 226,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126,10 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Spirax-Sarco Engineering zuletzt 4,98 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at