Rentable Spirax-Sarco Engineering-Investition? 20.11.2025 10:04:01

FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2015 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Spirax-Sarco Engineering-Aktie bei 30,23 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,308 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie auf 68,35 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 226,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126,10 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Spirax-Sarco Engineering zuletzt 4,98 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
16:19 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich höher -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen